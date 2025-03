Bergamonews.it - Nuove pandemie, Roberta Villa: “Strumentalizzazioni politiche espongono a più rischi”

“Quando si tratta l’argomento della pandemia domina un senso di rimozione: le persone non vogliono parlarne, preferiscono evitare l’argomento. C’è chi nega quello che è successo, come se fosse stata una montatura, ed è un insulto per chi ha perso la vita a causa del virus e per i suoi cari”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, sottolinea l’importanza di avere una piena consapevolezza di quanto è accaduto cinque anni fa, con l’emergenza Covid-19.“Oggi, nel caso in cui si verificassero tragedie simili, molti non sarebbero disposti ad accettare eventuali limitazioni a tutela della salute pubblica – riflette-. Un problema di psicologia sociale, alimentato dalledella politica, ma con un’Organizzazione Mondiale della Sanità più debole siamo tutti maggiormente esposti allecheano di verificarsi”.