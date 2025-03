Lortica.it - Notte turbolenta ad Arezzo: rissa alla sala giochi e lite tra condomini

Leggi su Lortica.it

movimentata ad, teatro di due episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il primo si è verificato di fronte a unaslot nella zona di Pratacci, dove unatra tre giovani, tutti di origine straniera, ha allertato la polizia e i soccorsi. Erano circa le 9:30 del mattino quando le Volanti sono giunte sul posto, trovando due dei coinvolti feriti e bisognosi di cure. Il terzo, un ventenne, si è datofuga prima dell’arrivo delle autorità. I due giovani rimasti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato con codice verde.Ma non è stato l’unico episodio della: in via Andromeda, unatraha richiesto l’intervento della polizia, chiamata dai vicini disturbati dai rumori provenienti da un appartamento.