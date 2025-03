Lapresse.it - Notte tranquilla per Papa Francesco, le immagini dal ‘Gemelli’

“Laè stata, ilriposa ancora”. Lo comunica la Santa Sede in merito alle condizioni di salute di, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Nella serata di ieri, il bollettino sullo stato di salute del Santo Padre indicavano un quadro ancora complesso, ma con ilin grado di “muoversi e camminare”. Intanto oggi, per la terza domenica, Bergoglio non terrà l’Angelus in piazza San Pietro, ma invierà un testo scritto. Nella clip, ledella domenica mattina dall’esterno dell’ospedale.