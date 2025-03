Nerdpool.it - Notte degli Oscar 2025: ecco dove e a che ora guardare la diretta

Laè finalmente arrivata! i film in corsa per vincere i premi più acclamati del mondo del cinema sono molti e tutti meritevoli, basti nominare anche solo i film che hanno ricevuto la nomination per vincere il premio come Miglior film: Anora, Dune: Part Two, Wicked, Conclave, Io sono ancora qui, A Complete Unknown, The Brutalist, The Substance, Emilia Pérez e I ragazzi della Nickel.Quest’anno sembrano essere tutti favoriti, tutti imperdibili e tutti significativi. E, in tutta onestà, non è una situazione lontana dalla verità. Ogni candidato offre delle tematiche interessanti al pubblico: che siano argomenti nuovi o già affrontati, i protagonisti riescono ad emozionarci, coinvolgerci e commuoverci. Sono state ampiamente affrontate problematiche inerenti alla società, le minoranze, le condizioni di vita e sociali del nostro mondo.