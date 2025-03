Ilfattoquotidiano.it - Notte degli Oscar 2025, a che ora inizia e dove vedere la cerimonia: prima il red carpet, fine prevista alle 5 del mattino

Niente ore piccole, please. La, o meglio lo sfavillante redgià23.30. Al Dolby Theatre di Los Angeles sarà a malapena primo pomeriggio, ma fa niente. Gli occhi del mondo occidentale che seguono l’evento faranno tardi, ma non tardissimo. Ad ogni modo redsaranno visibili in diretta su Rai1 e Raiplay a partire da mezzae quindici, dopo la lunga tirata con le nuove puntate della serie Imma Tataranni. La nottata durerà sulle 4 ore e mezza e al Dolby Theatre il compito di presentare la serata sarà per lavolta affidato a Conan O’Brien, ex sceneggiatore dei Simpson, veterano del latenight show, ora popolare grazie a un proprio podcast intitolato Conan O’Brien needs a friend (speriamo che a un comico italiano non fischino le orecchie, ndr).