Ilrestodelcarlino.it - Notte da Cinema, la tradizione del ballo in maschera torna a Teatro dopo 14 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 2 marzo 2025 - Ildella Fortuna sabato sera ha riscoperto il fascino della sua ecletticità, trasformandosi in un vero e proprio scrigno di festa e allegria per il Gran Galà di Carnevale 2025, intitolatoda, il Carnevale delle Stelle. Un evento che ha saputo coniugare eleganza e divertimento, regalando agli oltre 550 partecipanti una serata indimenticabile. La festa è stata organizzata da Maybe SRL, società di Claudio Gabellini, già patron dell'Alma Juventus Fano ed editore di TVRS (media sponsor assieme al nostro quotidiano QN-Il Resto del Carlino e Radio Fano), con il patrocinio del Comune di Fano e dell'Ente Carnevalesca, che le ha conferito il proprio sigillo, rendendola la festa ufficiale di questa edizione del Carnevale di Fano. Sebbene nella stessa serata si siano svolti altri eventi in città, come l'altrettanto partecipazioneina Villa Piccinetti, il Gran Galà è stato il cuore della celebrazione ufficiale, riportando14di assenza un appuntamento che ha fatto la storia del Carnevale fanese.