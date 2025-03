Inter-news.it - Nota tattica di Napoli-Inter: senza attacco massima sofferenza

Leggi su Inter-news.it

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo della prestazione dell’.PROBLEMA IN– L’colha vissuto una partita dipressoché totale. Se nei primi minuti la pressione dei partenopei sembrava una situazione già vista, col passare del tempo ha assunto un contorno praticamente unico. Solo nella sconfitta col Bayer Leverkusen infatti gli uomini di Inzaghi hanno vissuto una serata simile, chiusi in difesa e praticamente incapaci di trovare spunti offensivi. Con gli azzurri una delle cause è stata il rendimento della coppia d’.RENDIMENTO INSUFFICIENTE – Inzaghi per il big match colha puntato su Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I suoi titolari assoluti, i due migliori marcatori.