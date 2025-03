Amica.it - Nosferatu, Wicked, Conclave: chi vincerà l’Oscar 2025 per i migliori costumi?

La notte degli Oscarsi avvicina e quest’anno la partita sembra più aperta che mai. A guidare la corsa sono Emilia Pérez di Jacques Audiard e The Brutalist di Brady Corbet, rispettivamente con tredici e dieci nomination. Tra i premi tecnici, merita un’attenzione particolare l’Academy Award ai: non solo perché celebra l’arte sartoriale prestata al grande schermo, ma perché il cinema influenza continuamente le tendenze e i gusti in fatto di moda. Nel 2024, la vittoria di Povere Creature! contribuì a rilanciare le maniche a sbuffo; così come fecero gli abiti Prada del Grande Gatsby con la moda anni Venti, fino ad arrivare alla Marie Antoinette di Sofia Coppola, che resta ancora oggi un punto ferma dell’estetica coquette.