Nord Stream 2 | Ex spia russa pianifica riavvio con investitori USA

Un'exe stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin sta lavorando a un progetto per riavviare il gasdotto russo2 verso l'Europa con il sostegno diamericani: lo riporta oggi il Financial Times (Ft), che cita diverse persone a conoscenza delle trattative. Si tratta di una mossa un tempo impensabile, che mostra l'ampiezza del riavvicinamento del presidente statunitense Donald Trump con Mosca, commenta l'Ft. Secondo le fonti, il motore dell'iniziativa è Matthias Warnig, un ex ufficiale della Stasi nella Germania dell'Est, che fino al 2023 ha gestito la società madre di2 per il gigante del gas controllato dal Cremlino Gazprom. Warnig ha detto all'Ft di "non essere coinvolto in alcuna discussione con politici o rappresentanti aziendali americani", ma le fonti sostengono che il suo piano prevede di contattare il team di Trump tramite uomini d'affari statunitensi, nell'ambito degli sforzi in corso dietro le quinte per mediare la fine della guerra in Ucraina, rafforzando al contempo i legami economici tra Stati Uniti e Russia.