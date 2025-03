Inter-news.it - Non solo l’Inter, pareggia anche il Feyenoord! Mercoledì la Champions League

Conche hato 1-1 contro il Napoli, ilin Eredevise non fa meglio. Gli olandesi, prossimi avversari delagli ottavi dino 0-0 in casa contro il Nijmegen.PAREGGIO – A poco più di quattro giorni dalla sfida diintrae Inter, il club olandese in Eredevisee segue così il risultato delche nel pomeriggio ha fatto 1-1 contro il Napoli. Nonostante un buon primo tempo, il Nijmegen dopo appena 14? minuti Bram Nuytinck che di testa mette in seria difficoltà il portiere del. Nel secondo tempo si alza il ritmo e gli ospiti trovano il gol al 72? con Lars Olden Larsen che da due passi buca Timon Wellenreuther. Dopo due minuti arriva il check del VAR che annulla tutto per un fallo di mano a centrocampo.