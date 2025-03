Ilfattoquotidiano.it - “Non mi ricordo il nome del mio ex marito, il matrimonio è stato un errore”: Anna Dello Russo spiazza Silvia Toffanin a “Verissimo”

Nella settimana della Fashion Week,è stata ospite a “”. La giornalista si è raccontata tra pubblico e privato, compreso ilnegli anni ’90 durato solo poche settimane: “Èun. Non era il momento giusto” ha spiegato aha avuto sin da bambina una vera e propria ossessione per la moda: “Nasco dislessica, e quindi sin da bambina il mio linguaggio espressivo migliore era quello dei vestiti, ed è stata una passione diventata un lavoro. La comunicazione che faccio attraverso i vestiti è la più potente, l’ho riconosciuto subito e ne ho fatto la mia cifra. Forse è anche una maniera di proteggersi e di comunicare, il vestito diventa un messaggio”. Non èfacile per lei, di origini baresi, intraprendere questa strada, ma ha sempre potuto contare sull’appoggio dei propri cari, a partire dal padre, e ha avuto la fortuna di avere dei mentori, “Franca Sozzani soprattutto mi ha educato con l’audacia, mi diceva: ‘Buttati non avere paura’” ha ricordato nel talk show di Canale 5.