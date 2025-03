Lanazione.it - Non maltrattò il marito. Il giudice assolve la moglie: "Soltanto battibecchi"

Una volta lo avrebbe minacciato sul posto di lavoro, un piccolo supermercato, con una cassetta della frutta, un’altra volta gli avrebbe prospettato "mali ingiusti", un’altra volta ancora lo avrebbe afferrato per le braccia impedendogli di muoversi e infine lo avrebbe anche picchiato. In altre occasioni lo avrebbe deriso e gli avrebbe rivolto frasi che ledevano la sua dignità personale. Tuttavia, per il, il susseguirsi di questi episodi, per quanto realmente accaduti, non configura il reato per cui la donna, pistoiese, di 55 anni, era stata accusata, ovvero maltrattamenti in famiglia e così, nel pomeriggio di venerdì scorso, 28 febbraio, in tribunale, a Pistoia, ilmonocratico Paolo Fontana ha assolto la donna con formula piena "perchè il fatto non sussiste". Il pubblico ministero aveva chiesto per l’imputata la condanna a tre anni di reclusione.