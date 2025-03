Bergamonews.it - “Non hanno un amico”, applausi per Luca Bizzarri e la sua acuta riflessione sulle responsabilità

Bergamo. “Ma cosa sto facendo?” è la domanda che fa entrare nell’età adulta, ma anche la domanda che si pongono gli amici, per evitare che si compiano degli sbagli. Cosa succede allora quando nessuno vicino osa o vuole fare questa domanda? Da questanasce “Nonun”, spettacolo teatrale di e con, scritto con Ugo Ripamonti, andato in scena alla ChorusLife Arena nella serata di sabato 1 marzo.Un monologo ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media (un milione di streaming al mese), in cuiha indagato la comunicazione politica, i fenomeni social, l’attualità dei consumi.Con un palco spoglio, occupato da un tavolino ed un leggio, il comico entra in scena e dona subito prova delle sue capacità di intrattenitore. “I bergamaschi sono gli unici cheuno stereotipo positivo: tirano su un muro in un minuto” esordisce, per continuare con “siete riusciti a dare i natali a Giorgio Gori e Vittorio Feltri”.