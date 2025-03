Movieplayer.it - Noi e loro: razzismo ed estremismi nel cinema europeo contemporaneo

Leggi su Movieplayer.it

Da Animali selvatici di Cristian Mungiu a Noi econ Vincent Lindon, parliamo di quattro film che hanno raccontato le derive razziste, nazionaliste e xenofobe dell'Europa dei nostri giorni. Un uomo, Pierre Hohenberg, operaio di mezza età, che si è adoperato a crescere da solo i suoi due figli dopo la soglia dei vent'anni: è il protagonista di Noi e, distribuito da I Wonder Pictures nelle sale italiane dopo la presentazione in concorso alla Mostra di Venezia 2024 e il buon responso in Francia, dove ha registrato quasi mezzo milione di spettatori. Sceneggiato e diretto dalle sorelle Delphine e Muriel Coulin sulla base del romanzo Quello che serve di notte di Laurent Petitmangin, il film esplora il rapporto fra Pierre e i suoi figli nell'ottica di un contesto .