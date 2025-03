Ilrestodelcarlino.it - "Noi, calpestati dalla guerra"

Diana Bota è arrivata a Guastalla a 9 anni per ricongiungersi con la madre, che già lavorava in Italia. Oggi ne ha 29 e racconta il suo percorso senza parlare di vera e propria integrazione: "Sono cresciuta qui, ho frequentato le scuole elementari, le medie e le superiori. La mia esperienza è legata all’Italia fin dall’infanzia". La madre, inizialmente, lavorava e viveva nello stesso luogo dove lavorava, una situazione che si è protratta fino all’età adulta di Diana, quando hanno potuto permettersi una casa. Negli anni ha avuto diverse esperienze lavorative, alcune più semplici, altre più difficili. "Mi piace vivere qui, ma mi sento legata all’Ucraina, soprattutto ora. Reggio è un luogo in cui si può parlare di giustizia, pace e diritti umani, valori che oggi nel mio Paese vengono