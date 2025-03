Ilfattoquotidiano.it - “No al modello Caivano”, il quartiere Quarticciolo di Roma scende in piazza: “La risposta non è la repressione, ma è riaprire i servizi”

La pioggia non ha fermato le migliaia di persone che sabato primo marzo sono scese ine hanno sfilato per le vie dela est della capitale, per protestare contro l’applicazione del.“Per noi è stato un fulmine a ciel sereno – dice Fabio Spigoni del Comitato di– noi pensiamo che il decretocombatta solo a livello di sicurezza, ma se a questa non si affianca l’aspetto sociale, non si riuscirà a risolvere i problemi che sono strutturali delle borgate.”Ilè infatti uno dei 6 quartieri italiani scelti per l’applicazione del decreto Emergenze, approvato in via definitiva lo scorso 26 febbraio. Il primo marzo scadono i 60 giorni in cui il governo dovrà presentare l’elenco di interventi da realizzare anche a