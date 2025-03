Oasport.it - Niskanen salta i Mondiali di sci di fondo: cambia tanto per la Team Sprint con Pellegrino

Si chiudono senza neanche aprirsi idi sci diper Iivo. Il finlandese, va detto, era già in dubbio per l’intera manifestazione, ma solo nella giornata di ieri ha certificato il suo forfait completo dalla rassegna iridata in corso di svolgimento a Trondheim.Per, 33 anni, sfuma così la possibilità di cercare la seconda medaglia d’oro iridata (dopo quella del 2017 nella 15 km) e il quinto podio in assoluto, dopo esser stato comunque in grado di realizzare un’impresa non da poco: tre ori in tre Olimpiadi consecutive in tre differenti gare.Così il finlandese su Instagram: “Influenza. Ci speravo. Ci ho provato. Tempo scaduto. Non ce la faccio proprio“. Subito sotto i tanti messaggi di conforto, tra cui quelli della sorella Kerttu e di Martin Loewstrom Nyenget, uno dei big delnorvegese.