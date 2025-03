Sport.quotidiano.net - Niente svolta dalla ThuLa. Attacco troppo isolato. Dumfries: "Un punto è ok»

Lo si era detto: torna la ““. Era uno dei titoli che la vigilia di Napoli-Inter forniva. Thuram che si riprende dai guai a una caviglia in tempo per giocare la sfida scudetto, Lautaro che chiude una settimana complicata, per un “affaire bestemmia“ ancora in corso di svolgimento, ritrovando la sua spalla più gradita. Gli accade nella gara in cui di fronte c’è Lukaku, amico di un tempo. Sul caso dell’espressione blasfema torna Marotta nel prepartita: "Siamo in una situazione stucchevole: sembra che Lautaro abbia commesso chissà quale crimine. Crediamo alla versione del giocatore, poi accettiamo l’iter processuale con collaborazione. Rimane anacronistico che forse questo sia partito da un esposto di tifosi. Se la Procura dovesse lavorare solo sugli esposti ci sarebbe bisogno di centinaia di uomini.