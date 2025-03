Internews24.com - Nico Paz Inter, arriva la smentita? Il ds del Como svela la verità, cosa succede

di RedazionePazno novità sull’obiettivo del calciomercato nerazzurro, parla il ds del, eccoper il profilo osservatoA Sky Sport in occasione di Roma, Carlalberto Ludi – vale a dire il direttore sportivo dei lombardi – ha parlato anche del futuro diPaz. Ricordiamo che il giocatore era stato accostato anche all’. Eccoha detto:PAZ– «Se ricevo più telefonate per Paz o Diao? Per fortuna per nessuno dei due, siamo a posto. Siamo focalizzati sulla seconda parte del campionato. Loro sono ragazzi splendidi, che hanno ambizione e voglia di lavorare. Se due ragazzi così giovani riescono subito a performare in Serie A, vuol dire che dietro c’è un supporto importante, che è un altro aspetto di questoE ancora: «Il futuro di Fabregas? E’ un predestinato, è impressionante e ha tutto per essere un protagonista del calcio nei prossimi anni.