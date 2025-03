Nickel Boys recensione del film d’esordio di RaMell Ross

Leggi su Cinefilos.it

deldiIspirato dal romanzo di Colson Whitehead vincitore del Premio Pulitzer,segna l’esordio alla regia del documentarista e regista televisivo. La vicenda racconta dell’amicizia tra due giovani afromericani che si ritrovano costretti a frequentare un istituto nella Florida per ragazzi di colore “problematici’. Il sistema di vessazione e di continuo abuso a cui gli studenti sono stati costretti segna la loro esistenza in maniera indelebile, compresa quella del protagonista Elwood, testimone attraverso gli occhi del quale seguiamo la vicenda decenni dopo gli orrori di cui è stato vittima insieme ai suoi compagni.L’identità negata inL’operazione di trasposizione cinematografica messa in piedi dapossiede un fascino indubbio, sia a livello concettuale che estetico.