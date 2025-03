Nerdpool.it - NHL Frenzy arriva su EA SPORTS NHL 25 con nuovi eventi stadio

La modalità Arcade di EANHL 25 torna oggi in World of Chel con NHL, un evento che introduce incredibili effetti dae spettacolari ostacoli sul ghiaccio.NHLinclude tutti i potenziamenti delle modalità Arcade e Arcade+, aggiungendo oradinamici con UFO che influenzano il gioco in modi sorprendenti:Abduction Beam: un UFO con un potente raggio traente apparirà sul ghiaccio, catturando i giocatori e trascinandoli via.Laser Attack: l’UFO lancerà raggi laser che divideranno il ghiaccio, lasciando scie infuocate capaci di eliminare temporaneamente chiunque le attraversi.I giocatori potranno guadagnare ricompense bonus, tra cui 100 dischi marziani, XP raddoppiata sia per il giocatore che per il Battle Pass.NHL Arcade è un evento WoC 3 contro 3 a tempo limitato che riporta in auge il frenetico gameplay arcade con Big Heads e regole semplificate.