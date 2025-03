Newcastle vs Brighton | formazioni statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

della partitabenvenutoa St James 'Park per la seconda volta in questa stagione mentre si scontrano per un posto nei quarti di finale della FA Cup.I gabbiani hanno già trionfato una volta nel nord-est in questa stagione, battendo le Magpies per 1-0 in ottobre per gentile concessione di un gol di Danny Welbeck.Ma Eddie Howe è determinata a porre fine alla siccità del trofeo infinito di, avendo fatto più finali e non ho portato la sua squadra oltre la linea.Gran parte dei discorsi intorno a questo gioco è stato in giro se Alexander Isak sarà abbastanza in forma per guidare la linea e Howe ha ammesso cheè una possibilità molto migliore controcon lui disponibile.Ha detto: "Penso che con Alex, è abbastanza chiaro per me, se è in forma in qualsiasi gioco che porta alla finale della Coppa EFL, allora giocherà e dobbiamo avere quella mentalità con tutti i nostri giocatori.