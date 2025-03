Quotidiano.net - Netanyahu, si al piano Witkoff: tregua a Gaza durante il Ramadan e Pasqua

Roma, 1 marzo 2025 – L'ufficio del premier israeliano rende noto che "dopo una discussione sulla sicurezza presieduta da Benyamin, Israele adotta ilproposto dal delegato Usa Steve, per un cessate il fuoco temporaneoil periodo dele della”. "Nel primo giorno del, metà degli ostaggi vivi e dei caduti saranno liberati, e al termine, se si raggiunge un accordo su un cessate il fuoco permanente, saranno liberati gli altri rapiti vivi e i caduti”, fanno sapere dal Governo israeliano. Israeli Prime Minister Benjaminattends a joint press conference following his meeting with US Secretary of State Marco Rubio (not pictured) at the prime minister's office in Jerusalem, 16 February 2025. ANSA/OHAD ZWIGENBERG / POOL Cosa prevede ilL'ufficio del primo ministro israeliano afferma che l'inviato Usa per il Medio Oriente "ha proposto ilper estendere il cessate il fuoco dopo essersi reso conto che, in questa fase, non ci sono possibilità di colmare le divergenze tra le posizioni delle parti per porre fine alla guerra e che è necessario più tempo per i colloqui su un cessate il fuoco permanente".