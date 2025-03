Fanpage.it - Nesta racconta la telefonata inaspettata di Spalletti: “Una cosa così non mi era mai capitata”

La classifica complicata del Monza ha gettato nello sconforto Alessandro. A tal punto che nel dopo terribile KO di Roma, Lucianoha deciso per un gesto unico e inedito: "E' stato super, non era mai accaduto prima. Mi ha chiamato ed è venuto a Monzello per darmi consigli"