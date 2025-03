Liberoquotidiano.it - "Nemmeno lontanamente all'ordine del giorno": il futuro di Zelensky, parla Podolyak

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo l'incontro-scontro nello Studio Ovale, ecco che Mykhailo, consigliere del presidente ucraino Volodymyr, ha commentato la situazione sulle pagine del Corriere della Sera. "Lo scontro avvenuto a Washington va letto nella prospettiva della gravissima aggressione lanciata da Putin contro l'Ucraina. E la Russia fa di tutto per dividerci da Washington". Insomma, l'ucraino punta il dito contro il ruolo di Vladimir Putin e di Mosca. "L'incontro è stato a tratti estremamente emotivo - ha aggiunto-, può darsi che sia stato molto diverso dai tradizionali formati e dai protocolli degli eventi a questo livello. Però, va tenuto conto che siamo nel mezzo di una gravissima guerra europea e la comunità internazionale nel suo complesso ne è sconvolta". Il consigliere ucraino ha poi insistito sulla necessità di fare chiarezza su alcuni punti chiave per evitare fraintendimenti: "Molte questioni devono ricevere risposte corrette per evitare qualsiasi ambiguità: primo, la Russia e solo la Russia è l'aggressore.