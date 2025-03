Movieplayer.it - Nella tana dei lupi 2 - Pantera, recensione: Gerard Bulter torno all'azione con un sequel tutto d'un pezzo

Dura troppo, e forse ha un tono fin troppo serioso, tuttavia il secondo capitolo della saga potrebbe superare l'originale. Sopratseconda parte, più coinvolgente e più spettacolare. Al cinema dal 6 marzo. La seconda volta è quella giusta? Forse. Non c'è dubbio che Christian Gudegast, dopo il primo capitolo uscito nel lontano 2018, abbia affinato tecnica e linguaggio, adoperandosi per unche rafforzasse il personaggio creato insieme a Paul Scheruing e, intanto, provando l'ambizioso salto carpiato: superare sé stesso. C'è riuscito? Probabilmente. Probabilmente perchédei2 -, pur sforzandosi a volte di essere ciò che no è, risulta essere un action thrillerd'un, ragionando a voce alta (ma risulta più incisivo quando invece la voce è bassa) sul senso del dovere e sul senso della .