Ilgiorno.it - Nel film “L’albero di Tesla“ anche un quartetto d’archi del Vittadini

Leggi su Ilgiorno.it

Un gruppo di clienti si raduna e osserva ammirato il gestore della locanda, interpretato dall’attore pavese Antonio Ramaioli, installare un’antica radio a valvole del laboratorio Strada, messo a disposizione dal Museo di tecnica elettrica, per ascoltare la prima trasmissione. Era il 6 ottobre 1924, giorno della prima trasmissione radiofonica italiana quando la violinista Ines Viviani Donarelli presentò l’esecuzione del “nr. 7 in La Maggiore op. 2 nr. 1 allegro minuetto e Trio“ di Franz Joseph Haydn. Quel momento è stato riproposto ne “di“ girato da Giorgio Magarò a Pavia, dove sarà proiettato in anteprima a fine aprile. Nelè stata rifatta la registrazione radiofonica con l’attrice Anna Buffelli che ha dato voce alla Donarelli e undel