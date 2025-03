Lanazione.it - Nel caveau dei farmaci solidali. Tonnellate di pillole per i poveri

di Lisa CiardiFIRENZEdiche, ogni anno, partono da Firenze per i luoghi più remoti del mondo. Oppure restano in città, per aiutare chi ha bisogno a due passi da noi. È l’attività salvavita del Centro Missionario Medicinali Odv, un’eccellenza nazionale costituita solo da volontari, fra semplici cittadini e addetti ai lavori (soprattuttosti e medici). Nata nel 1977 in seno alla Diocesi, questa realtà ha oggi la sua sede a pochi metri dal Duomo, in spazi angusti dove i volontari si muovono ogni giorno fra scaffali stracolmi di scatole e blister. "L’attività che svolgiamo è continua – spiega Massimo Ghiribelli, presidente del Centro – ma le richieste aumentano e potremmo incrementare molto l’impegno se avessimo una sede più grande e più adatta a livello logistico. C’è un impegno del Comune in questo senso e speriamo che non tardi a concretizzarsi".