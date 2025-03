Ilgiorno.it - Nel Bresciano 371 malati patologici in cura

Sono 371 le persone in carico per la dipendenza da gioco d’azzardo presso i Servizi per le dipendenze (Ser.D.) presenti nel territorio dell’Agenzia Tutela della Salute (Ats) di Brescia. Il dato, emerge dal sesto bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito. Su circa 1,2 milioni di residenti lo 0,03% è malato di gioco.