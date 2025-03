Unlimitednews.it - Nba, Warriors sconfitti a sorpresa dai Philadelphia 76ers

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta aper Golden Statenella notte italiana dell’Nba. La vittoria va aiper 126 a 119 che arrivavano da ben nove sconfitte di fila. Il neo arrivato Quentin Grimes mette a referto ben 44 punti. Dall’altra parte 29 punti e 13 assist per Steph Curry.Bella vittoria per Milwaukee Bucks che passano in casa dei Dallas Mavericks per 132 a 117; successo firmato da Giannis Antetokounmpo (29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e Damian Lillard (28 punti e 6 assist). Per Dallas la sicurezza porta sempre il nome di Kyrie Irving che segna 31 punti.Washington Wizards fa sua la sfida tra le ultime a Est conCharlotte Hornets per 113-100.Vittoria per Detroit Pistons su Brooklyn Nets per 115 a 94: Cade Cunningham mette a referto 15 punti con 9 assist e 7 rimbalzi.