Nba, stop Golden State. Milwaukee espugna Dallas

Milano, 2 marzo 2025 - Si ferma a Philadelphia la corsa di. Senza Butler, gli Warriors - reduci da cinque successi di fila - cadono a sorpresa per mano dei Sixers, che avevano alle spalle nove passi falsi consecutivi. I padroni di casa, privi fino al termine della stagione di Embiid, si impongono 126-119, guidati al successo da una prestazione monumentale di Grimes, autore di 44 punti (suo massimo in carriera). Ai Dubs non basta la doppia doppia da 29 punti e 13 assist di Curry. Prosegue invece l'ottimo momento di forma di, che conquista la sesta vittoria nelle ultime sette uscite. A trascinare i Bucks in quel disono Antetokounmpo, che sfiora la tripla doppia (29 punti, 9 assist e altrettanti rimbalzi) e Lillard, che realizza 28 punti. I Mavericks si arrendono per 132-117 nonostante i 31 punti siglati da Irving.