NBA | Philadelphia sorprende Golden State Giannis e Lillard trascinano i Bucks

Torna a vincere, e lo fa con un risultato a sorpresa: nella notte NBA 2024/2025, infatti, i Sixers sorprendono iWarriors e ritrovano il successo dopo nove sconfitte di fila. Un lunghissimo momento di crisi interrotto con questo 126-119 che coglie impreparati i Warriors, che invece, a loro volta, sembravano ormai lanciatissimi, viste le ultime cinque vittorie.Manca Jimmy Butler, e allora il peso dell’attacco diè tutto sulle spalle di Steph Curry, che da canto suo se la cava con 29 punti e 13 assist. Per, in un’altra serata negativa per Tyrese Maxey (appena 5 punti e il 14% dal campo), il protagonista un po’ a sorpresa è Quentin Grimes, che centra il suo career-high con 44 punti. Da evidenziare l’ottime impatto di Guerchon Yabusele dalla panchina, con 18 punti frutto del 5/7 da tre e di tre liberi.