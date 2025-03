Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 marzo): Quentin Grimes ne fa 44 e trascina i 76ers, Giannis Antetokoumpo decisivo per i Bucks. Bene anche Spurs e Pistons

Leggi su Oasport.it

Va in archivio un’altraper la NBA, con sei partite disputate per la regular season 2024-2025, dove è sceso in campoil nostro Simone Fontecchio con i suoi Detroit. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a riepilogare quanto accaduto oltreoceano.Blitz esterno dei Washington Wizards (11-48) contro gli Charlotte Hornets (14-45) per 100-113 con 17 punti equamente divisi tra Khris Middleton e Bilal Coulibaly, con Mark Williams miglior realizzatore dei padroni di casa (24 punti e 12 rimbalzi). Rispettano il fattore campo i Detroit(34-27) battendo i Brooklyn Nets (21-39) col punteggio di 115-94: doppia doppia di Jalen Duren (18 punti e 11 rimbalzi), con 18 punti messi a segnoda Tobias Harris e Malik Beasley – zero punti in 14’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con 23 punti di Tyrese Martin per i Nets.