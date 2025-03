Ilfattoquotidiano.it - Napoli, un morto e un ferito in un agguato nel quartiere di Fuorigrotta. La vittima è ritenuta vicina alla camorra di Pianura – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Une unneldidove, alle 6,40 di domenica mattina, è scattato unin cui ha perso la vita il 34enne pregiudicato Pasquale D’Anna. Ilsi chiama Massimo Aragiusto, di 40 anni, non è in pericolo di vita e si trova all’ospedale San Paolo dove l’amico è spirato poco dopo l’arrivo. Sono in corso indagini dei carabinieri. Ladiconfinante con. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stata una sola persona in sella ad uno scooter. Laera all’interno di una vettura parcheggiata in doppia fila di fronte ad una pizzeria. Il killer si è avto e ha esploso diversi colpi, uccidendo e ferendo il secondo uomo. A terra i frammenti di vetro del finestrino dell’auto.