Laprimapagina.it - Napoli, omicidio di Pasquale D’Anna a Fuorigrotta: l’agguato avviene nelle prime ore del mattino

Un agguato ha scosso il quartierediintorno alle 6.40 di domenica mattina. Due uomini, un 41enne e un 34enne, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in un’auto parcheggiata di fronte a una pizzeria, a pochi passi dalla stazione della metro e da un incrocio importante della città. Le vittime, già note alle forze dell’ordine, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Paolo. Il 34enne,, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate, mentre l’altro uomo, di 41 anni, è attualmente in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.Secondo lericostruzioni, a sparare sarebbe stato un solo aggressore in sella a uno scooter. Dopo aver avvicinato l’auto della vittima, l’uomo ha aperto il fuoco, colpendoe il suo accompagnatore.