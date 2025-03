Terzotemponapoli.com - Napoli, numeri impressionanti contro l’Inter

Ilpareggia 1-1 al Maradonai nerazzurri primi in classifica.al 26? è andata avanti con una splendida punizione di Dimarco. Ilha pareggiato a fine match con il subentrato Billing. Eppure idel match fanno pendere la bilancia in maniera netta a favore dei partenopei. Il Corriere dello Sport, nell’edizione online, dedica un articolo proprio ai dati finali del match. Di seguito quanto scritto dal quotidiano sportivo., alla fine resta anche un po’ di amaro in boccaCosì il Corriere dello Sport: “Ilha acciuffatoall’87’ con Billing nella sfida scudetto al Maradona. Conte è uscito con un solo punto in più in classifica e non è riuscito a sorpassare Inzaghi in vetta dopo una partita strepitosa giocata in una grande atmosfera. Alla fine resta anche un po’ di amaro in bocca al tecnico azzurro, perché idel match, soprattutto quelli del secondo tempo, raccontano di un dominio assoluto, schiacciante, della squadra di Conte su quella di Inzaghi.