Napoli-Inter vista da Chiariello

1-1: di seguito il commento su Canale 21 di Umberto. “Febbraio è stato preoccupante. Per i risultati, per il fatto che siamo stati recuperati sempre e con una sconfitta brutta a Como. Ma ilnon era proprio a pezzi visto che il primo tempo a Como aveva fatto bene, ha mostrato un calo fisico e tanti infortuni che preoccupavano. Oggi c’era il rischio del sorpasso dell’Atalanta e che l’potesse fuggire, non si arrivava al meglio nello scontro diretto”.La squadra partenopeacontro la capolista “L’ha segnato con il suo unico tiro in porta da calcio piazzato. L’è stata solo il tiro di Dimarco, poi ilha dominato già dal primo tempo e ha fatto lo stesso nella ripresa senza mai concedere nulla. Ilnel finale ha trovato il pari con il gol dalla panchina, lui e Okafor hanno dato un apporto importante e arrivano dal mercato di gennaio.