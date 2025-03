Internews24.com - Napoli Inter, pioggia di insufficienze per Thuram. Le pagelle dei quotidiani

di Redazionediper. Ledeisulla prestazione dell’attaccante franceseTra i protagonisti negativi del pareggio 1-1 traedtroviamo sicuramente Marcus, attaccante nerazzurro, che ieri non è riuscito ad incidere come fa di solito, complice anche un problema fisico. Ecco i voti dei principalialla prestazione di Tikus:GAZZETTA 5- «Non stava bene e si vede. Ci ha provato. Senza la sua corsa e la sua fame di profondità, l’fatica a rialzarsi e a ripartire»CORRIERE DELLO SPORT 5- «Non è al meglio e si vede: rientra dall’inizio dopo due partite e si scontra con Rrahmani che gli lascia le briciole. Autonomia limitata, poche tracce.»TUTTOSPORT 5– «Svaria molto, ma davanti non la piglia mai»Leggi sunews24.