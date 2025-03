Internews24.com - Napoli Inter, la verità sul big match: cosa è emerso dallo scontro tra Conte e Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il retroscena sul bigdel Maradona:si portano dietro campani e nerazzurriLa Gazzetta dello sport fa il punto dopoe rivelaci porteremo dietro dopo il bigdel Maradona.– «Eppure lotraqualha detto, qualche risposta – non necessariamente positiva – l’ha data. Ha confermato, ad esempio, che in questo momento lassù, nelle prime posizioni, nessuno sta davvero bene. Né la capolista, né chi le rimane in scia. E nemmeno la banda del Gasp. Anche se, per la, ilha lanciato un messaggio incoraggiante rispetto alle concorrenti, almeno a livello di fame».PROBLEMI – «I disagi dell’sono emersi di fronte a unper certi versi sorprendente. Non ce l’aspettavamo così intenso, a momenti feroce, soprattutto continuo.