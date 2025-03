Spazionapoli.it - Napoli-Inter, la reazione di Billing dopo il gol: spunta un impensabile retroscena

Leggi su Spazionapoli.it

Il gol diha spiazzato tutti, lo stesso calciatore: in queste ore è stato svelato unparticolare riguardo lail gol. Un pareggio che valse una vittoria. Ilha portato a casa ieri un punto molto importante sotto diversi aspetti: intanto gli azzurri restano attaccati all’prima in classifica, poi c’è l’aspetto morale che ovviamente risente in positivo di quanto accaduto ieri al Maradona.Poi c’è il discorso del gruppo, che pare stia rispondendo finalmente con coraggio anche alle difficoltà dettate da assenze importanti come quelle di David Neres e Frank Anguissa. Di fatto, il gol decisivo è arrivato dalla panchina, tra l’altro per mano di uno degli acquisti di gennaio elogiato anche da Conte in conferenza stampa.Newse lail golPhilipha deciso il match contro l’: il suo pareggio è arrivato nel finale di partita, con dedizione e soprattutto la volontà ferrea di pareggiare il match.