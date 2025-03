Inter-news.it - Napoli-Inter IN tre punti: Inzaghi fa pretattica ma non cambia idea

Leggi su Inter-news.it

nonla classifica ma crea sensazioni e situazioni opposte alle due principali pretendenti allo Scudetto. Conte riesce ad evitare la fuga tricolore di, che spreca un altro incredibile jolly in questa infinita stagione. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 27ª giornata di Serie A– Lo scontro diretto che può valere anche mezzo Scudetto per l’di Simonesi chiude con la gioia deldell’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte, che limita i danni con un pareggio sudato ma meritato. L’mantiene il primo posto, salendo a quota 58, e il +1 sula 57. Terza l’Atalanta dell’altro ex, Gian Piero Gasperini, a 55. Analizziamo(1-1) di Serie A in tre