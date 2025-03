Internews24.com - Napoli Inter, il parere di Biasin: «I nerazzurri giocano fino all’infortunio di Dimarco, poi la gara diventa…»

Il parere di Biasin: «I nerazzurri giocano fino all'infortunio di Dimarco, poi la gara diventa…» Le parole del giornalista sulla sfida

Sul pareggio 1-1 tra Napoli e Inter, è intervenuto anche Fabrizio Biasin, che sul suo profilo X ha voluto commentare la partita con queste parole.

LE PAROLE - «L'Inter gioca fino all'infortunio del penultimo esterno rimasto in rosa (Dimarco), poi il Napoli cresce a dismisura, domina a centrocampo e per l'Inter diventa una partita di totale adattamento tattico e "resistenza". Battaglia micidiale, distanze invariate. Avanti ragazzi.»