Napoli Inter, il caso Lautaro ha influito? La curiosa risposta di Dumfries

di Redazioneha commentato il pareggio del Maradona soffermandosi anche sulla partita diMartinezvenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Denzel, ha parlato cosi nel post, soffermandosi anche suMartinez:SUL MATCH– «Se si guarda la partita penso di no: volevamo vincere sicuramente ma nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto. Sono molto orgoglioso della squadra, ha fatto di tutto per difendere il gol. In campo non abbiamo giocato top con la palla, così è impossibile chiudere la partita e giocare bene.ILHA?- «Tutta la squadra ha fatto il massimo: nessuno ha giocato bene con la palla ma anche lui ha fatto un grandissimo lavoro dietro, ha corso tantissimo. Non abbiamo fatto bene con la palla, lui è molto importante e ha fatto un gran lavoro da capitano» le parole disulMartinez.