Calcionews24.com - Napoli-Inter, i Top e i Flop della squadra di Conte: Lobotka sale di giri con il tempo, Raspadori pasticcia ma disturba i nerazzurri

Tutti i voti ed i giudizi aldi Antonioper la sfida scudetto contro l’, conclusa in parità per 1-1. I dettagli Un pari che lascia inalterata la classifica in testa, ancor più con il passo falso dell’Atalanta con il Venezia: il verdetto del Maradona dice che il campionato ha un leader (l’) .