Inter-news.it - Napoli-Inter, è testa a testa! Ecco come è finita – CdS

Leggi su Inter-news.it

Finisce 1-1 lo scontro diretto tra: Dimarco porta in vantaggio i nerazzurri, ed è l’unico a vincere icon i suoi colleghi napoletani, scrive il Corriere dello Sport. SCONTRI – Archiviato il pareggio per 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona, si analizza il capitombolo degli ultimi venti minuti in casae allo stesso tempo la mancata fuga per il ventunesimo scudetto.riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, in casasi è perso ilcontro il, ancor di più nel secondo tempo. Sono stati ben quattro i confronti fisici e mentali tra i giocatori dele quelli dell’, con i nerazzurri che ne hanno spuntato uno solo su quattro. Francesco Acerbi, nel duello con Lukaku, lo soffre più del previsto, scrive il quotidiano rispetto alla gara d’andata.