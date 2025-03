Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter e non solo: l’analisi di Luca Calamai

Sul pareggio trasi è soffermato anche, ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport. Di seguito il suo editoriale tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Non è più l’della passata stagione. Quella che a questo punto del campionato aveva già lo scudetto in tasca. Dopo la magia di Dimarco la formazione di Inzaghi non è stata più capace di ribellarsi all’assalto a testa bassa di Lukaku e i compagni”. Dopo il gol di Dimarco, l’vista ieri a.Mai una ripartenza convinta, mai un accenno di possesso palla per abbassare la pressione avversaria. Tutti dietro, aggrappati al portiere e a un monumentale Bastoni, nel tentativo di fare muro davanti al portiere. E’ vero, l’infortunio di Dimarco ha tolto un’arma preziosa e in questo momento unica a Simone.