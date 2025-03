Internews24.com - Napoli Inter, Costacurta: «Nel primo tempo bene i nerazzurri, poi gara equilibrata! Ecco da cosa sono rimasto sorpreso…»

di Redazione: «Nel, poidasorpreso.» Le parole dell’ex difensoreNegli studi Sky Sport, Alessandro, ha commentato cosi il pareggio di ieri sera traed, finita 1-1 grazie alle reti di Dimarco e Billing.le sue parole: SUL MATCH «Nelho visto una bella, aveva preso in mano la situazione sfociata poi nel gol. Poi da lì ho visto una. Grandenel secondo. Ma lasorprendente è che da lì l’non ha un corner, non un tiro in porta, non ha fatto un tiro fuori.è successo?» ARBITRAGGIO– «Doveri ha permesso che la partita fosse piacevole per chi la stava guardando»Leggi sunews24.com