Internews24.com - Napoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…»

di Redazione: «suè dadi rigore.» Le parole dell’ex arbitroSulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro Calvarese, ha commentato l’arbitraggio di Danielein. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «Danielearbitra alla sua maniera, fischiando poco e ammonendo ancor meno, ma stavolta esagera commettendo, anche nelle due aree di rigore. Prima i nerazzurri protestano per unvento disuche è dadi rigore. L’olandese colpisce il pallone, il centrocampista arriva in ritardo e in maniera scomposta e colpisce l’avversario prima con il gomito all’altezza del visto e poi con tutto il corpo, travolgendolo. In questa stagione, in altre situazioni simili abbiamo visto assegnare dei rigori, e anche in questo caso la scelta più corretta sarebbe stata il penalty.