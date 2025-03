Napolipiu.com - Napoli-Inter 1-1. Gli Highlights del match

1-1. Glidel">Il campionato non è finito. Lo tiene aperto un gigante danese arrivato in Italia da poco più di un mese. Philip Billing ha regalato un pareggio d’oro ale lo ha fatto restare aggrappato alla lotta scudetto. L’si è illusa con il capolavoro balistico di Dimarco, una meravigliosa traiettoria di sinistro che si è infilata nella stessa porta dove Maradona segnò una punizione simile nello scontro tricolore con il Milan il 1° maggio 1988. Ma i nerazzurri hanno fatto veramente troppo poco per vincere la partita decisiva della stagione. Ha giocato meglio il, nel secondo tempo ha dominato e ha praticamente fatto sparire dal campo gli avversari. Alla fine il pareggio sta molto più stretto a Conte, ai punti avrebbe meritato sicuramente di più rispetto a Inzaghi.