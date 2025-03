Inter-news.it - Napoli-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Ilpareggia con l’con il punteggio di 1-1. I nerazzurri, che nel secondo tempo hanno perso le distanze anche a causa delle defezioni sugli esterni, restano a 1 punto di vantaggio sui partenopei.e curiosità sulla partita giocata traallo Stadio Maradona.1-1: CURIOSITÀ EDELLA PARTITADUE –hanno pareggiato entrambi i match della stagione di Serie A per la prima volta dal 2017-2018. In quest’annata, il risultato finale è stato in entrambi i casi di 1-1, mentre 7 anni fa le due compagini pareggiarono ambedue le volte per 0-0.QUATTRO – Federico Dimarco ha siglato la sua quarta rete in stagione con la maglia dell’. Il difensore nerazzurro è l’unico ad aver messo a segno almeno 4 gol e 4 assist in quest’annata di Serie A.